В доме под Ельцом, где произошел взрыв, проверяли газовое оборудование

Газовые службы проверяли 25 июня дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов, его слова приводит РИА «Новости».

«Газовая служба здесь проверяла — 25 июня была проверка», — подчеркнул Артамонов.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00.52 мск субботы. Сейчас известно о трех погибших, пострадали шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек.

Также стало известно, что в результате происшествия один из двух подъездов двухэтажного дома был разрушен. Всего в здании 16 квартир.

Глава администрации региона Игорь Артамонов заявил, что двухэтажное здание будет снесено, а людям предоставят новое жилье. Кроме того, региональные власти выплатят семьям погибших в результате взрыва газа по 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00.52 мск субботы. Сейчас известно о трех погибших, пострадали шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек.

Также стало известно, что в результате происшествия один из двух подъездов двухэтажного дома был разрушен. Всего в здании --16 квартир.

Причиной взрыва стала неисправность газового оборудования, заявили в региональной прокуратуре.

По факту происшествия прокуратура Липецкой области начала проверку, кроме того, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту взрыва, возбужденного ранее Следственным комитетом.