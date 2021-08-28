В США мать жестоко убила детей и жила с их телами в одной квартире

Американку обвиняют в жестоком убийстве двух собственных детей — по данным следствия, женщина не попыталась спрятать тела, а оставила их разлагаться в доме, пишет New York Post.

Сообщается, что соседи позвонили в полицию, чтобы установить источник трупного запаха. Попав к дом к 28-летней Джамерии Холл, полиция обнаружила разлагающиеся тела детей шести и восьми лет. Женщина, являвшаяся матерью погибших, была арестована.

Согласно предъявленным обвинениям, ее дочь была утоплена и задушена, тело было найдено брошенным в ванну с обернутой вокруг шеи одеждой. Ее брата нашли в спальном мешке с большим ножом в груди и пакетом для мусора на голове.

Пока не установлено, сколько времени дети были мертвы на момент прибытия полиции. Соседи сообщили, что видели их с матерью последний раз 19 августа.

Ранее сообщалось, что в Египте 85-летний мужчина четыре дня считал мертвую жену живой и предлагал безжизненному телу еду.