Петербуржец ударил девушку отверткой, чтобы вернуть кота

В Санкт-Петербурге мужчина ударил девушку отверткой из-за того, что она забрала кота во время ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как уточняется в сообщении, Наталья и Денис поругались и начали делить своего питомца — черного кота. Девушка забрала животное и ушла, но Денис догнал ее. Он ударил Наталью сначала по лицу, а затем отверткой в живот. После чего мужчина унес кота.

Наталье вызвали скорую, медики госпитализировали ее в больницу. Денис находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, как в США женщина случайно подстрелила друга, когда использовала лазерный прицел на боевом пистолете для игры с котом. Инцидент произошел, когда девушка приехала в дом, куда ее 21-летний друг принес оружие. По словам очевидцев, девушка, находясь в нетрезвом состоянии, взяла в руки пистолет, «включила лазерный прицел и направила его в пол, чтобы кот гнался за ним». В этот момент она случайно произвела выстрел, который пришелся в бедро молодому человеку.