Врач рассказал. как проявляется легкая форма COVID-19

Заражение коронавирусом после полной вакцинации не исключено, но оно будет переноситься значительно легче, рассказал терапевт Георгий Сапего.

По его словам, легкое течение COVID-19 практически не отличается от обычной простуды, при этом следует помнить о высокой вероятности заразить окружающих.

«Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», — заявил врач в интервью радио Sputnik.

Он также назвал симптомы более тяжелой формы болезни — это «проблемы с головой», когда человек плохо соображает или ведет себя странно, резкая слабость, температура 39 градусов и выше.

Сапего напомнил, что, как правило, пожилые люди переносят инфекцию тяжелее, а хронические заболевания — например, сахарный диабет или ожирение — также способствуют более тяжелому течению болезни.

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