Мужчина вколол девочке неизвестное вещество в парке Москвы

В парке на юго-востоке Москвы в районе Люблино мужчина уколол 15-летнюю девочку неизвестным веществом, сообщает kp.ru.

Девочка возвращалась домой с прогулки, когда заметила, что за ней в парке идет мужчина. Она ускорила шаг, однако неизвестный не отставал. В один момент мужчина приблизился и уколол свою «жертву» в ягодицу. После этого в глазах у девочки все расплылось и она потеряла сознание. Очнувшись, она поняла, что ее утащили вглубь парка.

Пострадавшая смогла дойти до ближайшего здания — КПП военного училища. Там ей вызвали скорую.

«15-летняя девочка была госпитализирована в ДКБ №13 с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. При осмотре в больнице следов сексуального насилия выявлено не было, на левой ягодице обнаружен след от укола», — рассказал источник издания.

Девочка продолжает оставаться в больнице под наблюдем врачей, полиция организовала розыск преступника.

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