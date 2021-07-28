Украина ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса

Украина ввела обязательную самоизоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны после 7-дневного пребывания в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Киеве умер первый пациент с «дельта»-штаммом коронавируса. Отмечалось, что четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили этот штамм, недавно вернулись из России.

Директор клиники Людмила Антоненко выразила мнение, что в украинской столице может резко ухудшиться эпидемиологическая ситуация на фоне проведения крестного хода по случаю годовщины крещения Руси. По ее словам, на шествии было очень много верующих, в том числе, из России.

По данным минздрава Украины, по состоянию на утро 28 июля в стране за все время пандемии заболели 2 250 061 человек, выздоровели 2 185 339, летальных исходов — 52 891.

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