Лоси стали появляться у водоемов в Москве из-за жары

Лоси летом стали появляться у водоемов в Москве из-за жары. Об этом сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, передает РИА «Новости».

Согласно распространенной в соцсетях информации, животных уже видели в парке Сокольники, на Зеленом проспекте, в Лосином острове, в Зеленограде.

«Я бы не сказал, что лоси стали чаще выходить к людям этим летом, чем обычно. Летом они в принципе не часто выходят, но начнут осенью. А сейчас из-за жары они выходят к воде. Обычно они гуляют в сумерках, потом уходят в лес», — рассказал Бурмистров.

Также он подчеркнул, что людям, увидевшим лосей, не стоит к ним подходить, пугать или кормить. Можно лишь наблюдать за ними издалека.

В апреле сообщалось, что лось вышел из леса к людям в столичном районе Бирюлево Восточное.