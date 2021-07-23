Противники Олимпиады устроили акцию возле мэрии Токио

Люди, недовольные проведением XXXII Летних Олимпийских игр в Токио в разгар третьей волны пандемии СOVID-19, собрались возле столичной префектуры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Акцию протеста приурочили к к завершению эстафеты олимпийского огня, предшествующей запланированному на сегодняшний вечер открытию Олимпиады.

Митингующие не смогли попасть на площадь возле здания мэрии, где проходит церемония, посвященная окончанию эстафеты, — их не пускает полиция.

Манифестанты стоят за полицейским оцеплением и требуют отменить игры. Их крики, долетающие до площади, мешают проведению мероприятия.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально игры должны были состоятся в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли на следующий год.

За несколько дней до старта соревнований Токио обновил антирекорд заболеваемости коронавирусом. После этого генеральный директор Олимпиады Тосиро Муто не исключил, что игры могут быть отменены.