Врач предупредил россиян об опасности кондиционеров в жару

Резкое охлаждение вспотевшего человека может стать причиной ухудшения иммунитета. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает РИА «Новости».

По его словам, резкая смена температуры приводит организм к стрессу и когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает.

«Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру», — сказал Тяжельников.

Врач также призвал воздержаться от прогулок в ветреную погоду и стараться находиться в комфортной температуре до 25°C. Эффективным способом охладиться Тяжельников назвал принятие душа. При этом он предупредил, что душ не должен быть холодным.

«Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущений недомогания — как минимум дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры», — уточнил врач.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что во избежание простуды и других проблем со здоровьем в жару стоит не допускать резких перепадов температуры.