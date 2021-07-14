В Венеции круизным лайнерам запретили пользоваться каналами

С 1 августа 2021 года круизные лайнеры не смогут пользоваться водными каналами Венеции в частности, и всей акваторией в целом, сообщает телеканал CBC.

Под запрет для круизных лайнеров попали каналы, ведущие к площади Сан-Марко и канал Джудекка, которые являются ключевыми водными транспортными артериями Венеции. Запрет был введен из-за того, что вскоре агентство ООН по культуре ЮНЕСКО добавит Венецию в список «всемирного наследия, находящегося в опасности».

До тех пор Венеция объявлена «национальным памятником» Италии, что одновременно водит запрет на проход круизных лайнеров в акватории города.

Ранее, в апреле, Италия запретила круизным лайнерам посещать центральную часть Венеции.

Ввести эти меры правительство Италии вынудила необходимость сохранить местные виды и природу от разрушения. Вместо центра Венеции, лайнерам и контейнеровозам предлагается останавливаться в еще не построенном терминале за пределами исторического центра.