Гинцбург: минздравы стран, использующих «Спутник V», считают вакцину высокоэффективной

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что министерства здравоохранения стран, использующих «Спутник V», говорят, что вакцина не обладает побочными эффектами. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых «Спутник V» широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в Евросоюзе избавятся от предубеждений политического и лоббистского характера, то в Европе признают российскую вакцину от коронавируса.

При этом он назвал заявление ЕС о готовности обсудить с Россией признание ее препарата примечательным и положительным. Песков также подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса, в частности, «Спутник V», достаточно эффективны даже по отношению к новым штаммам инфекции.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что французские власти призывают страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.