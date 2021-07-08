Минприроды Забайкалья проверит фото вице-губернатора региона с краснокнижными цветами

Министерство природных ресурсов Забайкальского края начало проверку в отношении вице-губернатора Аягмы Ванчиковской, которая опубликовала в своем Instagram фото с букетом краснокнижных цветов. Об этом сообщает «Чита.ру».

На снимке Ванчиковская сидит на земле, а в руках держит красоднев малый и лилию Даурскую. Эти цветы семейства лилейных включены в Красную книгу Забайкальского края.

В пресс-службе регионального Минприроды заявили, что в текущий момент по выявленному факту проводится предварительная проверка.

«Минприроды направили запрос в компетентные органы для полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела. По результатам будет сообщено дополнительно», — отметили в ведомстве.

В Министерстве также уточнили, что запросы были отправлены в связи с тем, что в региональном Минприроды нет экспертов, которые могли бы выяснить, являются ли растения на снимки действительно краснокнижными.

Ранее в Минприроды РФ предложили запретить использовать бейджики из бумаги и пластика на российских форумах.