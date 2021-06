СМИ: Трамп предлагал отправлять больных коронавирусом в Гуантанамо

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на ранних этапах пандемии коронавируса в США предлагал отправлять зараженных в американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе, сообщает The Guardian со ссылкой на книгу двух журналистов из Washington Post.

В книге Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History («Кошмарный сценарий: изнутри реакции администрации Трампа на пандемию, изменившую историю») журналистов Ясмин Абуталеб и Дамиана Палетты утверждается, что на встрече в ситуационной комнате Белого дома в феврале 2020 года, Трамп спросил своих помощников, каким образом можно справиться с коронавирусом до его широкого распространения.

«Разве у нас нет острова, которым мы владеем? А что насчет Гуантанамо?» — спросил тогда Трамп, по утверждению авторов книги.

Они также отмечают, что эта идея позже повторно поднималась Дональдом Трампом, однако ее реализацию заблокировали помощники президента. Кроме того, Трамп крайне негативно отнесся к необходимости проводить тестирование заболевших на коронавирус, так как, по словам авторов книги, в его глазах это могло снизить его рейтинг перед предстоящими выборами.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме и ведении войны на стороне противника. Находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноименного города.