Минздрав ЮАР не подтвердил информацию о рождении у жительницы страны десятерни

Министерство здравоохранения ЮАР заявило о том, что не может подтвердить информацию о том, что у жительницы страны родилось сразу 10 детей. Об этом сообщила местная радиостанция «Эс-эй-би-си» со ссылкой на заявление министерства.

«Ни в одной из больниц ЮАР в текущем месяце не рождались у одной женщины десять детей», — говорится в заявлении.

Власти в стране проверяли все роддома, чтобы найти подтверждение этого факта, так как появившаяся в южноафриканских СМИ информация о рождении десятерни вызвала большой интерес не только в ЮАР, но и в мире в целом. Однако удостовериться в правдивости этой истории правоохранителям так и не удалось.

8 июня южноафриканские СМИ сообщали о том, что 37-летняя местная жительница Госиаме Тамара Ситоле родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности.

В настоящее время Госиаме Ситоле задержана и заключена под стражу для проведения психологической экспертизы. Правоохранительные органы установили, что у женщины в течение последнего года не было беременности.

Вместе с этим гражданский муж Ситоле, ставший для местных СМИ источником информации о рождении десяти детей, призвал прекратить направлять пожертвования в адрес семьи на содержание новорожденных.

В мире наибольшее число детей родила в мае жительница Мали Халима Сиссе. Она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса после того, как родила сразу девять детей.