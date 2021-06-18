В Югре пожарные спасли бельчонка от сороки

В Нефтеюганском районе ХМАО пожарные спасли бельчонка, который выпал из гнезда. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

«В поселке Каркатеевы на территории 25-й пожарно-спасательной части сотрудники защитили пушистого малыша от сороки», — говорится в сообщении.

Вернуть бельчонка в гнездо не получилось, его «приютил» один из пожарных. Детеныш чувствует себя хорошо. Его кормят специальным молоком из пипетки. Когда бельчонок подрастет, его отпустят на волю.

Ранее домашняя кошка «усыновила» бельчат в Крыму. Коробку с бельчатами подбросили в зооуголок Бахчисарайского парка, где как раз окотилась кошка Пуша. Сотрудники решили подложит ей бельчат, и кошка их приняла.