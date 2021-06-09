В китайской провинции выявили вспышку птичьего гриппа

В китайской провинции Шэньси зафиксировали вспышку птичьего гриппа, сообщает министерство сельского хозяйства Китая.

«В национальном природном заповеднике Хунцзяннао происходит вспышка высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N8», — говорится в сообщении.

В очаге эпидемии погибло 4249 птиц. После выявления вспышки на территории незамедлительно задействовали механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, проведено лечение всех больных птиц и дезинфекция окружающей среды.

С начала текущего года в Китае было зарегистрировано в общей сложности шесть вспышек высокопатогенного птичьего гриппа, все они носят точечный характер.

Ранее в восточной китайской провинции Цзянсу человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3. 41-летний мужчина из города Чжэньцзян в конце апреля обратился к врачу с жалобами на жар и плохое самочувствие.