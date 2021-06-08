Захарова пожаловалась на TikTok из-за удаления сервисом видео с пощечиной Макрону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале пост, рассказав, что соцсеть TikTok «блокирует видео с пощечиной Макрону».

«Формулировка объяснения [блокировки] сюрреалистическая. Так еще и при попытке оспорить решение страница была соцсетью зачищена», — посетовала Захарова.

Во вторник, 8 июня, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины в ходе его поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании.

Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Они взяли мужчину за руки и оттеснили от Макрона.

По информации BFMTV, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, но подчеркнули, что речь идет не о пощечине, а только о попытке ее нанести.