Полицейский выстрелил по ногам мужчине, угрожавшему ножом в Иркутской области

В Иркутской области полицейскому пришлось выстрелить по ногам мужчине, угрожавшему правоохранителям ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, подозреваемый также угрожал своей сожительнице.

«На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Возле подъезда указанного дома их встретил правонарушитель, вооруженный несколькими ножами. Правоохранители потребовали от него прекратить агрессивные действия и положить ножи на землю», — пояснили в пресс-службе.

Тем не менее вооруженный житель не стал выполнять требования полицейских и направился в их сторону. В скором времени был произведен предупредительный выстрел в воздух.

«Сотрудники ППС были вынуждены стрелять по ногам нападавшего», — уточнил собеседник.

Сразу после того, как удалось обезвредить мужчину, на место вызвали медиков.

Нападавшим оказался 44-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение ряда преступлений, в числе которых серия разбоев, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков. Следователи завели уголовное дело по статье УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в Ханты-Мансийске задержали юношу, зарезавшего мужчину и его мать.