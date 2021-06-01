Женщина в США столкнула медведя с забора, чтобы спасти своих собак

В Калифорнии женщина столкнула медведя с забора, чтобы спасти своих собак. Видео с места происшествия опубликовано в TikTok.

На ролике видно, как медведь забирается на забор частного дома, откуда его пытаются согнать собаки. Зверь, в свою очередь, защищается, пытаясь лапой ударить псов. В этот момент на участок выбежала женщина, которая столкнула незваного гостя с забора и забрала собак в дом.

Ранее сообщалось, что в промзоне Нижневартовска медведь гонялся за мужчиной. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина убегает по тротуару от медведя. Когда человек решается перебежать дорогу, хищник следует за ним, однако его сбивает проезжающий мимо автобус. Инцидент произошел в районе промзоны города. Туда были направлены сотрудники полиции, представители охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС.