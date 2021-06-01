В Индии одобрен выпуск первой партии произведенного в стране «Спутника V»

Центральная лаборатория лекарственных средств города Касаули в штате Химачал-Прадеш разрешила выпуск первой партии произведенной в стране вакцины «Спутник V», сообщила газета The Economic Times.

Отмечается, что препарат будет использоваться для проведения третьего этапа клинических испытаний. Партия вакцины была произведена индийской компанией Hetero Biopharma в городе Хайдарабад. Согласно нормам Генерального контролера Индии (DCGI), промежуточное испытание фазы 3 должно проводиться для всех одобренных на международном уровне вакцин, производимых в Индии.

«Компании необходимо протестировать индийскую версию вакцины. Промежуточное испытание займет около двух месяцев, после чего HETERO Biopharma сможет начать индийское производство вакцины «Спутник V», — цитирует газета одного из высокопоставленных индийских чиновников.

По данным издания, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с компанией Hetero Biopharma о производстве более 100 млн доз российской вакцины в Индии.

1 мая Индия получила первую партию «Спутника V». Она была доставлена в Хайдарабад, где также расположена штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Ранее регулятор разрешил импорт российского препарата, а также его экстренное применение.