Взрыв произошел в офисном здании в Гамбурге

Один человек пострадал в результате взрыва в офисном здании в Гамбурге, здание получило значительные повреждения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию города.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Бармбек. Пока неизвестно, что могло вызвать взрыв. Близлежащая Гамбургер-штрассе закрыта для движения. В настоящее время на месте работают спасатели.

30 мая стало известно, что трое россиян погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике. Взрыв произошел во время движения армейской колонны. Помимо погибших еще пять пассажиров пострадали.