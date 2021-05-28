Мурашко заявил, что «Спутник V» безопасен для беременных

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» не опасна для беременных. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Данные по безопасности для беременных уже получены», — сказал он.

Мурашко уточнил, что сейчас вносятся изменения в инструкцию по использованию препарата для этой категории пациенток.

Ранее Мурашко заявил, что четвертая российская вакцина, «Спутник Лайт», будет использоваться преимущественно для людей до 60 лет.

Также сообщалось, что этический комитет Министерства здравоохранения России не одобрил клиническое исследование введения комбинации вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник V» (AZD1222 и rAd26-S).

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». По последним данным, первую прививку от коронавируса получили около 17 млн россиян.