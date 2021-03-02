В психоневрологическом интернате под Тверью произошел пожар

В психоневрологическом интернате в Тверской области произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Из здания были эвакуированы 54 человека. В пресс-службе МЧС России уточнили, что в результате пострадали четыре человека.

Там уточнили, что сигнализация в здании сработала в 23.48. В МЧС отметили, что возгорание было зафиксировано на площади 15 кв м на первом этаже.

При этом причина пожара не называется.