Байден прокомментировал одобрение вакцины Johnson & Johnson в США

Президент США Джо Байден заявил, что после того, как в стране была одобрена вакцина от коронавируса Johnson & Johnson «виден свет в конце туннеля». Его слова приводит РИА «Новости».

Вместе с тем глава Белого дома указал, что расслабляться рано.

«Мы не можем терять бдительность или предполагать, что победа неизбежна», — отметил Байден.

Он призвал граждан «оставаться настороже, действовать быстро и агрессивно и заботиться друг о друге», а также соблюдать дистанцию и продолжать носить защитные маски.

Глава государства также выразил мнение, что решение американского медицинского регулятора FDA — шаг на пути к окончанию кризиса.

Производством вакцины занимается фирма Janssen Pharmaceutica (принадлежит концерну Johnson & Johnson). Эта вакцина является векторной, как и российская «Спутник V», а также англо-шведская AstraZeneca. Препарат использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других вакцин, одобренных в Соединенных Штатах Америки, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Ранее медицинский регулятор США FDA одобрил к экстренному применению вакцину от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. В стране уже используются вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.