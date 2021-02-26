На месторождении газа в ЯНАО произошло возгорание

На месторождении газа «Юбилейное» в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) произошло возгорание. Об этом пишет РИА «Новости».

«26 февраля 2021 года в 08:45 мск на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа», — сказали в компании.

Отмечается, что никто не пострадал. Добыча временно приостановлена. На месте работают специалисты.

Ранее взрыв произошел на магистральном газопроводе в Оренбургской области.