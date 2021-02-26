Появилось видео момента взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

В сети появилось видео с моментом взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, снятое на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На видео видно, что взрыв произошел недалеко от проезжей части, клубы дыма перекрыли обзор автомобилистам.

В результате взрыва газа пострадали три человека, находящихся в здании. Также известно, что из-под завалов извлекли одну женщину, ее госпитализировали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что взрыв произошел из-за неисправности оборудования.