Жертвами снегопада в Испании стали четыре человека

__is_photorep_included13430294: 1

Жертвами сильного снегопада в Испании стали четыре человека, передает РИА «Новости».

Буря Филомена, которая принеся с собой снегопад, дождь и сильный ветер на Пиренейский полуостров, привела к гибели как минимум четырех человек.

Машину с мужчиной и женщиной в Андалусии унесла река. Другой мужчина был найден под снегом. Также погиб один бездомный в провинции Сарагоса.

В результате стихи Мадрид 9 января был полностью парализован. Работа всего наземного и авиатранспорта была практически остановлена.

В ближайшие дни в регионе ожидается дальнейшее снижение температуры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Матч чемпионата Испании перенесен из-за снегопада в Мадриде

— Сильнейший за последние годы снегопад парализовал Мадрид