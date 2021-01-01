Движение остановили на фиолетовой ветке метро Москвы из-за человека на путях

На участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро приостановили движение из-за человека на путях. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что движения нет от станции «Котельники» до станции «Жулебино».

Информация о состоянии упавшего человека не приводится.

Как отмечает источник «Интерфакс», инцидент произошел около 12.30 на станции «Котельники». На рельсы упала женщина, спасти ее не удалось. Также собеседник агентства отметил, что движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» отсутствует уже около 40 минут.

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