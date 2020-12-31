ЮАР зафиксировала максимальный суточный прирост по коронавирусу

Южно-Африканская Республика зафиксировала максимальный суточный прирост по коронавирусу — 17 700. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

«Эпицентром распространения коронавируса стала самая густонаселенная провинция ЮАР - Гаутенг, на территории которой расположен крупнейший мегаполис страны Йоханнесбург и столица Претория», — приводятся слова эпидемиолога Брюса Мелладо.

По его словам, ситуация может выйти из под контроля.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса обратился к нации и объявил о значительном ужесточении мер по коронавирусу. По его словам, в настоящий момент многие больницы не справляются с наплывом пациентов, свободных коек не осталось.

ЮАР находится на первом месте среди африканских стран по распространению коронавируса: заразились больше миллиона, скончались 28 тысяч человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 83 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.

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