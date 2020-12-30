В РФ создается 10-тонное судно-вездеход на воздушной подушке «Хаска»

В России создается 10-тонное судно на воздушной подушке «Хаска» для грузоперевозок, рассказал глава государства Владимир Путин. Его слова передает РИА «Новости».

По словам президента, данный вездеход можно будет использовать круглогодично во всех, в том числе труднодоступных, регионах России.

В 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн, сообщил Путин.

Он выразил надежду, что работа будет завершена и эти транспортные средства будут использовать для того, чтобы «сшивать» территорию страны, обслуживать граждан, и чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться.