Италия ограничивает передвижения внутри страны на время новогодних праздников
Максимс Краюшкинс
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Совет министров Италии запретил перемещения внутри страны в период рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщило The Guardian.
Согласно указу, подписанным премьером Джузеппе Конте, с 20 декабря по 6 января между областями страны можно будет перемещаться только по работе, для лечения или по неотложным делам.
В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, подчеркивает издание.
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