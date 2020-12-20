Италия ограничивает передвижения внутри страны на время новогодних праздников

Совет министров Италии запретил перемещения внутри страны в период рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщило The Guardian.

Согласно указу, подписанным премьером Джузеппе Конте, с 20 декабря по 6 января между областями страны можно будет перемещаться только по работе, для лечения или по неотложным делам.

В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, подчеркивает издание.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 1,5 млн человек стали жертвами COVID-19 по всему миру

— В Италии скончалось свыше 60 тыс. человек за время пандемии

— Британцев предупредили о нашествии миллионов крыс из-за закрытия пабов