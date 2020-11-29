Вирусолог подтвердил опасения Мясникова о новой пандемии

Вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал заявление врача и телеведущего Александра Мясникова о грядущей пандемии. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он согласился с врачом и подтвердил его опасения о высоком риске возникновения нового вируса гриппа. По его словам, специалисты давно обсуждают возможность появления такого «черного лебедя».

Вирусолог уточнил, что у птичьего гриппа наблюдается подобный потенциал.

«Единственное, что пока нас защищает, — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено», — сказал Чепурнов.

Однако он заключил, что вирусы могут достаточно легко адаптироваться к новому хозяину.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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