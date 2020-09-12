Более 3 тысяч пар поженились на необычных площадках в Москве

Более 3 тысяч пар (20% от общего числа) поженились на необычных площадках для регистрации брака в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что почти 400 пар предпочли провести церемонию бракосочетания в башнях делового центра «Москва-Сити».

С начала 2020 года свыше 300 пар зарегистрировали брак в Доме торжеств Safisa, еще по 250 — в современном особняке «Роял» и особняке на Волхонке у храма Христа Спасителя.

Кроме того, более 200 пар вступили в брак в особняке Спиридонова.

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