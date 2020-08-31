Омбудсмен: жившая с рождения в одной из клиник Москвы девочка счастлива в новой семье
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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что девочка, жившая с рождения в московском перинатальном центре, счастлива в новой семье, передает РИА «Новости».
По словам омбудсмена, у ребенка сейчас все хорошо.
«Девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта», — сказала Ярославская.
В мае пятилетнюю москвичку, которая с рождения жила в перинатальном центре в столице, забрала семья.
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