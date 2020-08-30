У горящего в Новосибирске склада обрушилась кровля

В Новосибирске у горящего склада с лакокрасочными изделиями произошло обрушение кровли. Об этом сообщает ТАСС.

Обрушение, по данным МЧС, произошло на площади 200 кв м.

В ведомстве также добавили, что сложность для ликвидации возгорания создает факт нахождения на территории склада 15 газовых баллонов, а также других горючих веществ.

Кроме того, давление в противопожарном водопроводе является недостаточным.

Информация о пострадавших или погибших в результате инцидента не приводится.

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