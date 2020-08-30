У горящего в Новосибирске склада обрушилась кровля
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В Новосибирске у горящего склада с лакокрасочными изделиями произошло обрушение кровли. Об этом сообщает ТАСС.
Обрушение, по данным МЧС, произошло на площади 200 кв м.
В ведомстве также добавили, что сложность для ликвидации возгорания создает факт нахождения на территории склада 15 газовых баллонов, а также других горючих веществ.
Кроме того, давление в противопожарном водопроводе является недостаточным.
Информация о пострадавших или погибших в результате инцидента не приводится.
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