Министр образования Белоруссии призвал прекратить травлю учителей из-за выборов

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко призвал прекратить травлю в отношение учителей из-за президентских выборов. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Хочу обратиться ко всем родителям: давайте не будем превращать школу, учреждения образования в поле политических баталий», — подчеркнул политик.

Он отметил, что каждый имеет свое мнение, и призвал не нападать на учителей и контролировать свои эмоции, чтобы дети могли спокойно прийти в школу и получать знания.

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