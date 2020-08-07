Генконсульство заявило, что россиян не было на борту жестко севшего самолета в Индии

Генконсульство России завершило проверку данных о российских гражданах на борту самолета Air India, который совершил жесткую посадку в Индии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно результатам проверки дипмиссии, россиян на борту самолета не было.

Новость дополняется.

Крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая, произошло в городе Кожикод. На борту воздушного судна находились 174 человека, 10 из которых дети, а также два пилота и пять членов экипажа. Самолет выкатился с взлетной полосы при посадке, а затем развалился на две части. Возгорания зафиксировано не было.

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