Генконсульство заявило, что россиян не было на борту жестко севшего самолета в Индии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Генконсульство России завершило проверку данных о российских гражданах на борту самолета Air India, который совершил жесткую посадку в Индии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно результатам проверки дипмиссии, россиян на борту самолета не было.
Новость дополняется.
Крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая, произошло в городе Кожикод. На борту воздушного судна находились 174 человека, 10 из которых дети, а также два пилота и пять членов экипажа. Самолет выкатился с взлетной полосы при посадке, а затем развалился на две части. Возгорания зафиксировано не было.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Индии пассажирский самолет потерпел крушение при посадке
— Появились кадры из индийского штата Керала, где самолет развалился при посадке