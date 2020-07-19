МЧС устанавливает причины запаха газа в Нижнем Новгороде

Сотрудники МЧС выясняют причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте главного управления ведомства по Нижегородской области.

Проводится проверка газовых заправочных станций на предмет возможных утечек, также проводится проверка возможных аварий при транспортировке по железнодорожным путям, указано в сообщении.

При этом, по данным ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», оборудование работает в штатном режиме, утечек одоранта не происходило.

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