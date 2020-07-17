Главу исправительной колонии Калмыкии задержали по подозрению в связи с террористами

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН по Калмыкии Павла Батаева по подозрению в пособничестве руководству террористического сообщества. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия дагестанец Шахбан Гасанов создал на территории колонии террористическое сообщество. После освобождения из в 2015 году он объявил себя амиром (главой незаконной группировки). Известно, что мужчина сумел привлечь на строну террористического сообщества на территории исправительной колонии более 100 осужденных лиц. Также Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев за деньги помогали группировке.

«На территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций», — говорится в сообщении.

Также Батаев и Цамаев предупреждали участников запрещенной организации о планируемых ФСИН обысках и досмотрах.

В настоящее время Батаев задержан по подозрении в нарушении ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК России, а Цамаев содержится под стражей по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК России и п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Гасанова ликвидировали в Дагестане еще в 2015 году при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Хасавюрте нейтрализовали главаря «кизлярской» банды