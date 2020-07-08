Ветер повалил 130 деревьев в Москве и Подмосковье

В Москве и области ветер повалил 130 деревьев, повреждены более 20 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

После дождя с сильным ветром в столице упали 36 деревьев, которые повредили 12 автомобилей.

В Подмосковье было повалено 94 дерева, упал рекламный щит, повреждены 11 машин. Кроме того, было обесточено 500 жилых домов. В Красногорске на Новотушинской улице порыв ветра опрокинул торговую палатку, пострадала одна женщина, она госпитализирована.

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