Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня

Компания «Грандсервисэкспресс», которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минтранса России.

«Принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам. Летом текущего года составы «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом», — сообщили в Минтрансе.

Также в ведомстве уточнили, что одним из новых направлений в Крым станет маршрут из Петербурга в Евпаторию и обратно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в Крыму начнется с 1 июля.

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