В России проведено уже более 10,6 млн тестов на коронавирус

На сегодняшний день в России проведено более 10,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Только за последние сутки в стране проведено 327 тыс. тестов на COVID-19.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением в России остаются 305 тысяч человек.

По последним данным, в России выявлено 396 575 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы сроки появления лекарства от COVID-19 в российских больницах

— У половины тяжелых больных COVID-19 изменений в легких не произошло

— Правительство выделит порядка 500 млрд рублей на борьбу с COVID-19