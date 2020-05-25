В Липецкой области объяснили появившуюся в сети запись с совещания по коронавирусу

Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области по коронавирусу касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на COVID-19, а не числа заразившихся им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

До этого аудиозапись данного заседания появилась в ряде Telegram-каналов. На ней слышно, как губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) и спрашивает, сложно ли поменять данные, которые соответствуют факту.

В сообщении областного правительства говорится, что в ходе заседания шло обсуждение статистики ИЦК, в которой указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области.

Пресс-служба также отметила, что точные данные о количестве заразившихся COVID-19 имеются у оперативного штаба региона и местного управления Роспотребнадзора.

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