На место захвата заложников в Москве выехал спецотряд Росгвардии
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Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии выехал на место захвата заложников в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, захватчик держит в руках неизвестный пакет, добавил источник.
Ранее источник сообщил, что неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом. Предполагается, что захватчик удерживает шесть человек.
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