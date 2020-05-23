На место захвата заложников в Москве выехал спецотряд Росгвардии

Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии выехал на место захвата заложников в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, захватчик держит в руках неизвестный пакет, добавил источник.

Ранее источник сообщил, что неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом. Предполагается, что захватчик удерживает шесть человек.

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