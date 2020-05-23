В Новой Москве обрушился лестничный пролет в строящемся доме
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В результате обрушения лестничного пролета в Новой Москве пострадал один рабочий, он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что инцидент произошел в новостройке жилого комплекса «Скандинавия», на 9 этаже.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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