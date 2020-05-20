Два лестничных пролета обрушились в жилом доме под Саратовом

Один человек пострадал в результате обрушения двух лестничных пролетов в жилом доме в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел в четырехэтажном доме на улице Летный городок.

Марш провалился между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами.

Пострадала одна женщина, ее госпитализировали.

Жители подъезда эвакуированы при помощи автолестницы.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 13 человек и 5 единиц техники.

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