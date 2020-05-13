В сети появилось видео из дома в Москве, где обрушился лестничный пролет

В сети появилась видеозапись из подъезда дома в Москве, где ранее обрушился лестничный пролет. Соответствующий ролик разместил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что на лестничную клетку упало несколько бетонных плит. Над подъездом установлен навес для предотвращения падения новых обломков.

На записи также присутствуют сотрудники МЧС, проводящие осмотр.

Дом, в котором произошло обрушение, располагается на шоссе Энтузиастов. Информация об обрушении конструкций в жилом доме поступила около 05.00 мск, 13 мая. Прибывшие на место спасатели установили, что рухнул лестничный пролет между четвертым и пятым этажами. После этого спасатели вывели из дома около 20 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном жилом доме на востоке Москвы