В Москве еще семь человек умерли от коронавируса

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В Москве число умерших от коронавируса увеличилось со 106 до 113, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичный оперштаб.

«Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», — говорится в сообщении оперштаба.

По имеющейся информации, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

Всего в России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались около 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.