В Москве еще семь человек умерли от коронавируса
В Москве число умерших от коронавируса увеличилось со 106 до 113, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичный оперштаб.
«Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», — говорится в сообщении оперштаба.
По имеющейся информации, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.
Всего в России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались около 200 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.