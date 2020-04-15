В Кремле не считают, что полиция не справилась с проверкой пропусков в Москве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти столицы были вынуждены ввести режим пропусков из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вы знаете, что в настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой. К большому сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило городские власти ввести режим пропусков», — сказал Песков.

По его мнению, проверка пропусков началась не гладко, но нельзя говорить, что полиция не справляется.

«Делать какие-то выводы на основе первого утра – после того, как эти пропуска заработали, — мы считаем неправильным. Возможно, здесь проблемы были опять же из-за дисциплинированности. Первое утро, гигантский город — естественно, это не может быть совсем гладко.

Конечно, [такое скопление людей] – это плохо, это опасно, это очень нежелательно. Это именно то, что сейчас стараются предотвратить московские власти. Говорить о том, что полиция не справляется, нельзя. Полиция только начала выполнять эту функцию по обеспечению пропускного режима», — сказал Песков.

15 апреля в столичном метро образовались очереди из-за того, что сотрудники ГУВД проверяли наличие цифровых пропусков у москвичей.

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