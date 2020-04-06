Два пожилых пациента с коронавиурсом умерли в Москве

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Еще два пациента с кроронавирусом умерли от осложнений на легкие в одной из инфекционных больниц столицы, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончались два пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус». — заявили в оперативном штабе.

По словам представителей штаба, возраст пациентов — 67 и 72 года, они имели сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет и гипертонию.

На сегодняшний день число зараженных в России 6343 человека, выздоровело 406 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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